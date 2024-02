Italo leva virada na última onda em dia de zebras em Pipeline; Medina cai e Dora vai às oitavas

A volta da disputa da etapa de Pipeline, que abre o Circuito Mundial de Surfe, após dias sem ondas no Havaí, foi um desastre para os brasileiros e ainda proporcionou algumas zebras nesta terça-feira. Dos seis representantes verde e amarelo, apenas Yago Dora avançou às oitavas de final, com quedas precoces de Italo Ferreira, Gabriel Medina, Samuel e Miguel Pupo, além do adeus do vencedor de 2023, Jack Robinson, além de Kelly Slater. Deivid Silva também se despediu ao cair diante do forte John John Florence.

Depois de dias sem ondas e chamadas adiadas, finalmente a terceira fase da etapa de Pipeline voltou. E com zebras. Logo de cara, o multicampeão Kelly Slater deu adeus. Atual vencedor da etapa, o australiano Jack Robinson acabou surpreendido pelo marroquino Ramzi Boukhiam, se despedindo nos décimos, com 10.83 pontos a 10.16.

Os brasileiros também iniciaram o dia com resultados ruins. Logo na bateria 2, Samuel Pupo acabou superado em disputa equilibrada com o australiano Liam O'brien, dando adeus com 12,17 a 11.83. A queda mais dolorosa, porém, foi de Italo Ferreira, com virada na última onda, já no minuto decisivo.

O campeão olímpico e mundial entrou para a batalha com Jordy Smith com retrospecto favorável de 4 a 1 no confronto. Saiu atrás após o rival anotar 6.67, mas pegou excelente onda e fez a maior nota da etapa até então, com 8.87. No fim, fez nova manobra para melhorar a pontuação, subindo para 12.04. Ocorre que deixou Smith sem marcação para uma última onda e o sul-africano aproveitou da melhor maneira, com um 7.00 e 13.67 no geral.

A primeira vitória verde e amarela nos combates por vaga às oitavas veio de maneira semelhante, na oitava bateria da terceira fase. Yago Dora perdia para Jacob Willcox até o final, quando encaixou uma última onda perfeita para virar a séria para 14.10 a 12.20.

A seguir, dois novos brasileiros foram à água sob enorme expectativa de vaga. Mas o resultado novamente foi frustrante. Tricampeão do mundo e aposta para disputar o título em Pipeline, Gabriel Medina não conseguiu pegar nenhuma onda de verdade e acabou eliminado com a pior nota do dia. Se despediu com 8.86 a 2.73 para o americano Crosby Colapinto na bateria 11. Depois de liderar por boa parte do tempo na bateria 12, Miguel Pupo acabou derrotado pelo havaiano Imaikalini deVault, por 10,46 a 10.10.

O último brasileiro na água pela terceira fase em Pipeline tinha uma missão bastante complicada. Deivid Silva encarou o fenômeno John John Florence e até sonhou com a vaga ao encaixar duas pequenas ondas e abrir 8.84 a zero. Mas o americano não é apontado como rei dos tubos por acaso. Foram dois seguidos e a maior nota do dia, com 9.17 e depois um 8.17 para avançar com sobras e um imponente 17.34 a 8.84.