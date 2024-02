Licitação da Zona Azul mostra má gestão, afirma Parra

Vereador de oposição ao governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), Edison Parra (Podemos) criticou o imbróglio envolvendo a licitação para contratação de empresa que irá explorar o serviço de estacionamento rotativo da cidade.

Além de demorar mais de um ano para finalizar o certame, a administração se depara com suspeita de relações extraprofissionais entre uma das empresas concorrentes no processo licitatório e a alta cúpula do Palácio da Cerâmica.

“É inacreditável a dificuldade que a Prefeitura está tendo para finalizar essa licitação, que se arrasta há mais de um ano. O processo já foi suspenso algumas vezes por falhas existentes no certame e quem perde com isso é a cidade, já que a zona azul é importante para os lojistas e para o desenvolvimento econômico. O vai e vem desta licitação é um exemplo claro da má gestão que está sendo feita em São Caetano”, disparou Parra. O parlamentar promete tentar emplacar requerimentos para buscar mais informações a respeito do caso – mas deve esbarrar na bancada de sustentação ao governo tucano, com ampla maioria na Casa.

O Diário mostrou ontem que o Consórcio Tijucussu, uma das duas concorrentes que seguem na disputa, possui relação com o ex-secretário de Mobilidade Urbana Geová Maria Faria e com o assessor especial Marcelo Auricchio, irmão do prefeito, por meio do empresário Márcio Rovai Arem. Arem é pai de Leonardo Urbano Arem, que, por sua vez, é sócio de um empresário responsável por uma das empresas pertencentes ao Consórcio Tijucussu, a FVB Construção e Sinalização de Trânsito.

Leonardo Arem, inclusive, administra a Newtesc Tecnologia e Comércio, empresa que possui contratos com a Prefeitura de São Caetano. Em 2018, foi contratada pelo Palácio da Cerâmica para executar serviço de fornecimento de equipamento para atualização de tecnologia semafórica e implantação de sistema de gerenciamento, pelo valor de R$ 978 mil. O acordo foi assinado por Geová Maria Faria, secretário de Mobilidade à época.

Recentemente, a Newtesc assinou outro vínculo com a gestão tucana, desta vez, para, segundo o edital, “fornecimento e instalação de equipamentos e materiais destinados ao sensoriamento, sinalização semafórica, elementos de segurança viária, infraestrutura de comunicação e mobiliário”. O acordo, válido por um ano, envolve R$ 35,69 milhões. Os termos do contrato foram publicados no Diário Oficial do dia 4 de janeiro deste ano.