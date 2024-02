1 9 9 4 Sábado de Carnaval... Quatro bailes no Aramaçan. Matinês no Primeiro de Maio. Mas, cadê as orquestras?

Camisa vem cantar conto de fadas.

Fechem os olhos, vamos juntos viajar.

De Vermelha e Branca, nossa dança fantasia.

Deixe as mágoas, vêm cair na folia.

Do samba-enredo da Escola de Samba Camisa Vermelha e Branca para o Carnaval 94 em São Bernardo.

Naquele 1994, o Aramaçan foi exceção entre os clubes de Santo André. O chamado “Vermelhinho” promoveu bailes todas as noites e matinês.

O Primeiro de Maio não deixou de fazer Carnaval, mas apenas matinês.

Sobrava a nostalgia dos antigos bailes animados por músicos locais, entre os quais os de Antonio Giordan e sua orquestra.

1904

Escrevia o Estadão:

Se o público não sair do seu indiferentismo, se não se animar, o Carnaval de 1904 será, em São Paulo, um verdadeiro fiasco.

Você é Democrático ou Feniano?

Você é pela Rússia ou pelo Japão?

Ao jogo de confete e ao ataque de bisnaga, o público prefere a leitura dos despachos telegráficos sobre a guerra russo-japonesa, porque essa leitura o interessa e nem o tostãozinho lhe custa.

1909

Escrevia o Correio Paulistano:

O comércio da Rua Quinze de Novembro resolveu fazer por sua conta a iluminação festiva dessa rua durante o Carnaval.

CLASSE A. A orquestra de Antonio Giordan em 1965 em apresentação no clube da Rhodia: quinteto de saxofone, trio de pistões, duo de trombones, piano, contrabaixo, bateria, pandeiro, bongo, timba, violão elétrico, acordeão, crooner e Lady Crooner. Confiram na foto

NAS ONDAS DO RÁDIO

Lavapés.

A primeira paulistana.

E um raro depoimento.

Texto: Milton Parron

“Nossa escola saiu com 30 pessoas, entre homens e mulheres, cantando os sambas do rádio”.

É o que disse madrinha Eunice, fundadora da mais antiga escola de samba de São Paulo, a Lavapés, em entrevista ao programa ‘Memória’ em 1980, que será reprisado neste final de semana.

A Lavapés foi fundada em 1937. Desfilou nove anos depois da “Deixa Falar”, escola do Rio de Janeiro, a mais antiga do Brasil.

No terceiro “Memória” sobre o Carnaval, tem ainda interessante entrevista com Rubens Moraes Sarmento, radialista da Bandeirantes que muito batalhou pela oficialização do Carnaval paulistano - o primeiro desfile oficial em São Paulo ocorreu em 1968.

“Memória” trará sambas de enredo, sambas de quadra, sambas de breque.

Um destaque, o Partido Alto, uma modalidade desse gênero musical onde os versos surgem de improviso, com os cantadores promovendo desafios entre si.

Outro destaque: um Partido Alto do qual participam Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Caninha, Sinhô, João da Mata, Tia Ciata e Tia Dadá.

Memória

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). Carnaval número 3 (final). Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 9, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Roberto Carlos vem aí – capítulo 6. Anos 80. A consagração definitiva. Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

A canção itálica no rádio, com suas várias seções.

No “Momento Memória”, o italiano e a autonomia de São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 10 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8619

MANCHETE – Metalúrgicos do ABC vão à luta contra o Imposto de Renda.

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC entra hoje (10-2-1994) na Justiça Federal de São Paulo com mandado de segurança coletiva pedindo liminar para dispensar seus associados do pagamento do acréscimo do IR, definido através de medida provisória e aprovado pelo Congresso.

A alíquota saltou de 25% para 26,6%;

FUTEBOL – Pelo Campeonato Paulista da série A-1, no Estádio Bruno Daniel, Santo André 0, Mogi Mirim 1; pela série A-2, em Catanduva, Catanduvense 0, São Caetano 1.

EM 10 DE FEVEREIRO DE...

1904 – Londres, 9. Rússia e Japão. Desta vez já não há margens para ilusões: vamos assistir a uma guerra.

São Guilherme de Maleval

10 de fevereiro

Santo francês (1071-1157). Ao morrer, seus seguidores criaram a Ordem dos Guilhermistas, que se ramificou na Europa.

