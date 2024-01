Bolsas da Europa operam em alta, após dados de crescimento e à espera do PIB da zona do euro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 30/01/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam dados de crescimento de países da zona do euro. A Alemanha entrou em recessão, como já era esperado, e a França decepcionou, mas Itália e Espanha superaram as expectativas.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,27%, a 486,13 pontos.

Pesquisa divulgada há pouco mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caiu 0,3% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores. Como já havia encolhido 0,1% no terceiro trimestre, a maior economia da Europa entrou em recessão técnica. O PIB da França, por sua vez, ficou estável no último trimestre do ano passado, contrariando previsão de leve alta.

Por outro lado, as economias italiana e espanhola cresceram mais do que se previa no quarto trimestre, com respectivas altas de 0,2% e 0,6%.

A expectativa agora é para o PIB da zona do euro, que a Eurostat publica às 7h (de Brasília). A previsão é de que o bloco também entrou em recessão.

Investidores na Europa também aguardam decisões de juros nos próximos dias e seguem acompanhando balanços da região e dos EUA.

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) define juros amanhã (31) e o Banco da Inglaterra (BoE), na quinta-feira (01). Em meio à persistência da inflação, espera-se que ambos deixem suas taxas básicas inalteradas.

Hoje, nos EUA, estão previstos resultados trimestrais da General Motors e das gigantes de tecnologia Microsoft e Alphabet.

Às 6h43 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,59%, a de Paris avançava 0,27% e a de Frankfurt ganhava 0,12%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,30%, 0,92% e 0,41%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com