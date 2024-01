Ana Nice solicita cópia do contrato de locação de veículos

A vereadora Ana Nice (PT) protocolou ofício junto à presidência da Câmara de São Bernardo para obter acesso ao contrato firmado pela casa com a empresa Nevada Rent a Car, para locação dos carros oficiais. O Diário mostrou na semana passada que o presidente do Legislativo, Danilo Lima (PSDB), assinou novo acordo com a Nevada com valor 74,5% superior ao antigo vínculo com a mesma firma.

A petista acionou ontem a direção da casa solicitando cópia integral dos dois contratos com a Nevada – a empresa receberá R$ 2,5 milhões por 30 meses, equivalente a R$ 83,3 mil mensais. O acordo antigo era de R$ 573 mil por 12 meses, ou R$ 47,7 mil mensais.

Outra mudança envolve o volume de veículos que precisam ficar à disposição da Câmara. Se no contrato anterior a Nevada deixava 30 carros para os vereadores – modelo Volkswagen Gol –, agora poderá repassar 29. São 28 veículos seminovos tipo hatchback e flex e um veículo seminovo tipo minivan e flex. O fato de ser seminovo permite que a empresa mantenha a atual frota sem descumprir os itens do edital.

“Pedi a cópia dos contratos, tanto do atual quanto do anterior, para estudar cada um deles e entender um pouco melhor o que vem ocorrendo. É um reajuste muito acima do razoável, mas também me chamou atenção o período de 30 meses, porque vai terminar o mandato do atual presidente e o contrato vai fazer parte da gestão da próxima presidência da casa”, comentou a petista.

Além de Ana Nice, os vereadores Glauco Braido (PSD), Paulo Chuchu (PRTB), Julinho Fuzari (PSC), e o suplente de vereador Fábio Telles também protocolaram pedido para observar o contrato com a Nevada Rent a Car.

A empresa é de propriedade de Victor Elias Carbone Mudalen, filho do ex-deputado federal Jorge Tadeu Mudalen, que chegou a ser presidente estadual do DEM - hoje União Brasil. A Nevada é conhecida por locar automóveis para diversos órgãos públicos e com políticos.

A gestão Danilo Lima não tem se manifestado a respeito do assunto.