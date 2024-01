Tarcísio de Freitas garante que Metrô chegará ao Grande ABC

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), garantiu que o Metrô chegará ao Grande ABC. A declaração foi dada pelo chefe do Palácio dos Bandeirantes em evento de comemoração aos 470 anos de São Paulo, na semana passada, em resposta a uma provocação do deputado federal Alex Manente (Cidadania) a respeito dos prazos para que a região tenha sua linha metroviária.

“O Alex me pegou ali no canto e perguntou quando o Metrô para o Grande ABC vai sair. O Metrô ao Grande ABC vai sair porque vamos iniciar o projeto, o projeto do Metrô da Lapa para Santo André. Então posso dizer: o Metrô vai chegar ao nosso Grande ABC”, discorreu o governador.

Tarcísio se referiu à Linha 20-Rosa do Metrô, que vai ligar Santo André ao bairro da Lapa, na Zona Oeste da Capital, com estações em São Bernardo, pela região do Rudge Ramos.

O projeto está em fase de audiências públicas de apresentação do modal e de estudos de impacto ambiental para a obra. Na semana passada, representantes da Companhia do Metropolitano estiveram em Santo André para detalhar pontos da proposta – o Metrô garante que até 2035 a obra será entregue, com auge de seu funcionamento em 2040.

A licitação para contratação do projeto básico da Linha 20-Rosa também está em fase de licitação. O modal terá extensão de 31 quilômetros, com 24 estações e dois pátios de manutenção, entre as estações Santa Marina, no bairro da Lapa, na Capital, e Santo André, passando também pelas regiões de Pinheiros, Faria Lima, Rebouças, Moema, Cursino e São Bernardo. O modal terá conexão direta a diversas linhas de transporte sobre trilhos do próprio Metrô e da CPTM. A estimativa é a de que a Linha 20-Rosa, quando finalizada, transportará, em média, 1,3 milhão de passageiros diariamente.

“Foi muito importante nós termos nessa agenda de aniversário da Capital, com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do governador, a oportunidade de inserir o Grande ABC na pauta com a fala do governador reafirmando o compromisso de iniciar o projeto básico para termos a tão sonhada a chegada do Metrô ao Grande ABC. Será um presente para o Grande ABC, uma batalha histórica, que tenho certeza que, com o governador Tarcísio, agora ela (Linha 20-Rosa) sai do papel”, comentou Alex.

A região viveu outras expectativas com relação ao Metrô ou uma ligação mais rápida do Grande ABC com o sistema metroviário da Capital. A mais concreta foi em 2014, quando o então governador Geraldo Alckmin (PSDB) chegou a assinar contrato de construção da Linha 18-Bronze, que interligaria a região com a Linha 2-Verde do Metrô via monotrilho - o projeto foi abortado pelo ex-governador João Doria (ex-PSDB) quatro anos depois e a obra, reaproveitada para um BRT, sistema de ônibus de alta velocidade.