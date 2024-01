Charge - 30 de janeiro de 2024

O governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), garantiu que o Metrô chegará ao Grande ABC. A declaração foi dada pelo chefe do Palácio dos Bandeirantes em evento de comemoração aos 470 anos de São Paulo, na semana passada, em resposta a uma provocação do deputado federal Alex Manente (Cidadania) a respeito dos prazos para que a região tenha sua linha metroviária.

“O Alex me pegou ali no canto e perguntou quando o Metrô para o Grande ABC vai sair. O Metrô ao Grande ABC vai sair porque vamos iniciar o projeto, o projeto do Metrô da Lapa para Santo André. Então posso dizer: o Metrô vai chegar ao nosso Grande ABC”, discorreu o governador.