Taylor Swift e Travis Kelce trocam beijos após vitória do jogador de futebol americano em partida

Esses dois estão tão apaixonados que estão deixando os fãs solteiros com inveja! Travis Kelce e Taylor Swift protagonizaram um momento para lá de fofo e romântico após o jogo do Chiefs contra o Baltimore Ravens. Com a vitória de seu time, o jogador de futebol americano comemorou da melhor forma: com um beijão na amada.

Tomado de emoção e felicidade com a vitória, o atleta foi visto ganhando o maior beijão de Taylor, que não só fez questão de assistir à partida, como também correu para parabenizar Travis. Um vídeo do casal viralizou nas redes sociais.

Outro registro mostra uma parte da conversa entre Travis e Taylor. Quando a cantora se junta a ele no campo, o jogador diz:

- E aí, querida? Onde vocês estavam?

- Eu nunca te vi daquele jeito, responde ela.

- Foi insano, não consigo acreditar, exclama o atleta.

- Eu te amo, finaliza a famosa.