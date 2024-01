Rodriguinho, com passagens por Corinthians e Grêmio, anuncia aposentadoria aos 36 anos

Com passagens por Corinthians e Grêmio, o meia Rodriguinho anunciou sua aposentadoria, aos 36 anos. O agora ex-jogador, que não entra em campo desde abril do ano passado, quando defendia o Cuiabá, se destacou com a camisa da equipe paulista, pela qual foi bicampeão brasileiro e paulista entre 2015 e 2018.

"Eu agradeço muito ao futebol por tudo que me proporcionou. Foi um sonho de criança que eu pude realizar. É tão difícil conseguir sair da comunidade e ter uma vida digna, ser um jogador de futebol. E eu consegui realizar isso", disse Rodriguinho, nesta sexta-feira.

O meia revelou que já vinha pensando em deixar os gramados há três anos. "Essa ideia já estava amadurecendo há muito tempo. Fiquei pensando no momento correto para parar, o que não é fácil. Mas as questões físicas também influenciaram, minha coluna me impossibilita de fazer muita coisa que eu fazia antes. De três anos para cá, já estava buscando outros caminhos."

Rodriguinho foi revelado pelo ABC em 2007. Nos anos seguintes, passou por Bragantino e América-MG até chegar ao Corinthians, onde viveu seu auge nos gramados. Depois teve breve passagem por Grêmio (2014) e Al Sharjah (2015) antes de voltar ao time paulista, onde entrou em campo em 150 partidas, com 32 gols e 19 assistências.

As boas atuações pelo Corinthians ajudaram o meio-campista a ser convocado para a seleção brasileira, para dois amistosos, com Colômbia e Austrália. Depois do Corinthians, ele ainda defendeu o Pyramids (2019), o Cruzeiro (2019 e 2020), o Bahia (2020 e 2021) e o Cuiabá (2022 e 2023).

Rodriguinho já avisou que continuará trabalhando no futebol, desta vez fora dos gramados. Ele será agente de futebol. "Seguir no futebol será uma alegria, agora trabalhando de outra forma, ajudando os atletas fora dos gramados. Já vinha me preparando há muito tempo e procurando uma nova função próxima do futebol. Passei a estudar, analisar negócios e conheci os meus sócios, que me mostraram esse novo caminho. Me encontrei nesse momento. Pensei: 'Isso é minha cara, isso é o que vou fazer'. Consegui me encontrar".