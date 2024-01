Felipe Simas é internado no Rio de Janeiro e explica o que aconteceu: - Doença autoimune

Um susto! Felipe Simas preocupou seus fãs nesta quinta-feira, dia 25, depois de ser internado em um hospital no Rio de Janeiro. Logo, o ator fez um depoimento em suas redes sociais explicando o que aconteceu e ainda aproveitou para alertar os seguidores sobre o ocorrido. Diagnosticado com neurite óptica, uma doença autoimune, ele seguirá em observação médica.

Felipe contou que começou a sentir sua visão estranha no fim de semana e logo procurou um oftalmologista, médico especializado na área do corpo, que o diagnosticou com a doença. Em seguida, o ator foi encaminhado para um neurologista, que fez novos exames que confirmaram o diagnóstico.

- No domingo, eu passei o dia fora e cheguei tarde em casa. Assim que cheguei, eu comentei com a Mari [sua esposa] que estava sentindo uma coisa estranha no olho direito. Eu percebi que meu olho direito estava com umas manchas, não estava focando muito bem, enquanto o esquerdo estava 100%., começou.

O Heitor em Fuzuê, contou que a esposa o aconselhou a dormir que eles veriam como acordaria o olho. No dia seguinte, as manchas continuaram, foi aí que o casal ligou para a médica.

- A gente ficou com uma doença autoimune, que não sabemos ainda. Pode ser que aconteça uma vez na vida e nunca mais, ou pode ser algo recorrente na minha vida. Agora a gente vai atrás para saber o que essa doença autoimune. Mas dizer que está tudo em paz. Estou firme e forte na fé, tranquilizou os fãs.

Ontem recebi uma notícia muito boa de trabalho. Amanhã faço 31 anos. E hoje eu tô aqui. As incertezas da vida me levam pra mais perto de Deus. As palavras do caminho como: seja forte e corajoso? em tudo daí graças? estejam firmes na fé? iluminam os meus passos e aliviam os meus pensamentos, legendou Felipe em uma publicação no Instagram.