Rumo à recuperação

No cenário desafiador enfrentado pelo setor automobilístico brasileiro, duas notícias recentes, ambas presentes no noticiário econômico desta edição do Diário, trazem alento significativo ao Grande ABC, berço da indústria nacional do segmento. A retomada do segundo turno de trabalho na fábrica da Scania, em São Bernardo, e o anúncio do aporte de R$ 7 bilhões pela General Motors ao Brasil, onde mantém unidade em São Caetano, representam passos importantes rumo à revitalização de segmento que tem enfrentado incertezas crescentes. A informação relativa à GM é mais auspiciosa porque indica que o País finalmente vai iniciar o processo de migração da matriz energética dos veículos.

O anúncio de que a Scania contratou 380 funcionários para retomar o segundo turno de operação da linha de montagem, após dez meses da desativação, é, evidentemente, motivo de celebração, pois sinaliza o reaquecimento de setor fundamental para fazer girar a economia regional. Entretanto, nada supera, em otimismo, a revelação de que a norte-americana GM vai investir no Brasil valores significativos em busca de veículos mais sustentáveis, o que demonstra que o País, e o Grande ABC por consequência, segue sendo importante para a companhia em sua estratégia global – e o fato de a solenidade ter contado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só reforça a tese.

Além de consolidar sua presença no Brasil, o aporte sinaliza a disposição da GM em enfrentar os desafios que o setor enfrenta. Os R$ 7 bilhões não apenas impulsionarão a produção nacional, mas também contribuirão para o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, alinhando-se com as crescentes demandas globais por veículos elétricos. O cenário internacional impõe desafios adicionais ao futuro automobilístico brasileiro, com mercados mais fortes, como o chinês, ganhando destaque. A substituição da matriz energética, com a transição dos motores a combustíveis fósseis para os elétricos, coloca o Brasil em competição acirrada. Que outras companhias sigam o exemplo da General Motors.