Danilo, o PSDB e a bancada tucana

Apesar de toda a celeuma com relação à sua gestão na Câmara de São Bernardo, o presidente da casa, Danilo Lima (PSDB), vem recebendo apoios de figuras de dentro do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) para se posicionar como postulante à indicação de Morando para ser candidato à sucessão. Danilo já declarou publicamente que é a favor da indicação de seu primo, o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB), mas tem escutado que possui perfil – tanto físico como político – e vai agradar o eleitorado morandista, formado em especial por eleitores da classe média e alta de São Bernardo. O fato de ter sido o mais bem votado da cidade em 2020 em sua primeira eleição e estar em um partido que tem dez parlamentares – uma das bancadas mais numerosas do PSDB em todo o Estadão - são atribuídos como ativos de Danilo Lima.

Nomes aos bois

A revelação do Diário sobre o aumento de 75% no valor do contrato de locação de veículos - além da possibilidade de uso de carros seminovos - fez crescer o debate em torno da atuação do secretário geral da Câmara de São Bernardo, Allan Frazatti. Frazatti já teve passagens como secretário de Assuntos Jurídicos de Ribeirão Pires, trabalhou em São Caetano e teria sido uma indicação do ex-prefeito interino e hoje vereador de São Caetano Tite Campanella (Cidadania) para o presidente da Câmara são-bernardense, Danilo Lima (PSDB). Também surgiu especulação sobre a atuação de Carlos Alberto Zulli, servidor de carreira do Legislativo de São Bernardo e pregoeiro que conduziu a licitação dos veículos.

Queridinhos

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), voltou a emitir sinais públicos de preferência sobre quem será seu escolhido - ou, no caso, escolhida - para disputar a Prefeitura com selo auricchista. Nesta terça-feira, fez agenda com a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB), e com o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD). A dupla vem sendo colocada, na bolsa de apostas do Palácio da Cerâmica, como a chapa que Auricchio apresentará aos eleitores.

Resposta – 1

O vereador Márcio Colombo (PSDB), de Santo André, encaminhou nota à coluna a respeito da lei proposta por ele, que o tucano denomina como Lei Antiaborto. ”A Lei Antiaborto, que aprovei na Câmara Municipal de Santo André, projeto tão combatido e distorcido pelas correntes de esquerda da cidade e do Estado, proíbe o Incentivo ao aborto dentro da estrutura pública da cidade, ou seja, fica proibido usar dinheiro público para propagandas pró-abortistas. O aborto é regulamentado por lei federal que já estabelece os casos de exceção quando a mãe protegida pelo Estado pode praticá-lo. Nada muda, neste sentido. Porém, em Santo André, nenhuma corrente pró-abortista pode usar a estrutura municipal para incentivar alguma prática que transponha nossa lei maior. Fato este que incomoda partidos e militância de esquerda. Isso posto, tanto o executivo municipal quanto o Psol entraram com a ação judicial requerendo liminarmente a declaração de inconstitucionalidade da lei, porém a Lei continua em vigor, inclusive com o arquivamento do pedido Psolista por decisão da justiça. Desta forma meu mandato mantém o compromisso em defesa da vida”, apontou.

Resposta – 2

O tucano não comentou, porém, o fato de sua equipe ter utilizado foto de Sâmia Bomfim, deputada federal pelo Psol, chorando no velório do irmão, Diego, assassinado no Rio de Janeiro.

Curso

Especialista em marketing político e eleitoral com atuações em campanhas no Grande ABC, Gerson Moura abriu um curso de formação de candidatos chamado ‘Planejamento e Comunicação Para Campanha’. Ele abriu 20 vagas para quem queira se atualizar sobre as novidades da área de olho no pleito deste ano. Para se inscrever é preciso acessar o link https://forms.gle/Bh4iDacvn1YuJvki9.