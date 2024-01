Simões derrapa e rivais o ligam ao PT

Os primeiros dias do ano começaram agitados em Mauá. O vereador Sargento Simões, pré-candidato do PL à Prefeitura, postou um vídeo dizendo que iria cobrar tarifa zero nos ônibus municipais aos feriados e domingos, mas uma fala dele foi utilizada por adversários para associá-lo diretamente ao PT. No vídeo, Simões diz que está em atuação junto ao prefeito Marcelo Oliveira (PT) para avanço dos estudos do benefício tarifário. Foi a deixa para que rivais do liberal fizessem um corte, editasse o vídeo e jogassem luz para uma eventual aproximação de Simões e PT. Até mesmo falas antigas de Simões com ataques pesados a Marcelo e ao PT foram resgatados na peça, na tentativa de expor uma contradição.

Suspeitas

Mas alguns fatos extrapolítica chamaram atenção em meio ao debate se o vereador Sargento Simões (PL) está ou não próximo do PT em Mauá. O parlamentar está construindo uma casa de shows na Avenida Portugal e até o fim do ano passado a obra estava embargada pela Prefeitura, necessitando de documentação. Esse embargo caiu recentemente. Outro assunto foi a revogação de uma multa que a Prefeitura aplicou ao salão de cabeleireiro da mulher de Simões, Josi Simões (PL), flagrado funcionando irregularmente durante a pandemia.

Resposta – 1

À coluna, Simões rechaçou por completo a aproximação com o PT. Ele admitiu que deveria ter escolhido melhor as palavras “evitando falar no Marcelo”, mas que seu projeto eleitoral é distante do PT e do ex-prefeito e hoje deputado estadual Atila Jacomussi (SD). “A cidade de Mauá não aguenta mais esses dois.”

Resposta – 2

Sobre a questão da casa de shows em construção na Avenida Portugal, Simões negou que o empreendimento seja seu. Ele disse que o terreno pertence à sua filha Andressa e que ela alugou a área para um empresário de fora da cidade construir o empreendimento. “Nem sei se está ou não embargada a obra, não tenho relação nenhuma com isso.”

Celebração…

O vereador Márcio Colombo (PSDB), de Santo André e integrante da bancada do MBL (Movimento Brasil Livre), foi às redes sociais para comemorar o fato de o Ministério Público ter arquivado denúncia feita pela deputada federal Sâmia Bomfim (Psol) contra a lei proposta pelo tucano para impedir a realização de aborto na rede pública municipal de saúde.

…de mau gosto

Porém, o que mais chamou atenção foi o tom da peça publicitária adotada por Colombo. “Chora, psolista”, diz o material, com foto do vereador e de Sâmia Bomfim aos prantos. A foto de Sâmia, porém, foi tirada no velório do irmão da deputada federal, Diego Bomfim, assassinado no Rio de Janeiro após ter sido confundido com um criminoso local.

Agência reguladora

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), constituiu os integrantes da comissão que ficará responsável por conduzir a implantação da Agência Reguladora de Serviços Públicos Municipais. Nos bastidores do Palácio da Cerâmica, o comentário é o de que a criação dessa agência é o primeiro passo do tucano para privatizar o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).