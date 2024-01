Pai dos filhos de Ana Maria Braga faz rara aparição na web segurando a netinha no colo

É muito amor envolvido! Eduardo de Carvalho, que é pai dos filhos de Ana Maria Braga, fez uma rara aparição na web ao passar um tempo com a netinha. Mariana Maffeis compartilhou nas redes sociais um clique encantador em que o pai aparece segurando a bebê no colo.

Os três estavam curtindo a estadia na praia da Barra do Sahy, e decidiram registrar o belo momento entre netinha e vovô. Na legenda, Mariana refletiu sobre as memórias que carrega de São Sebastião, no litoral de São Paulo.

A Barra do Sahy é sempre muito boa. Venho para cá desde a barriga e nesta casa foram construídas as memórias de férias na melhor praia, na melhor casa, na melhor família.

Assim eu sentia e sigo. O privilégio? Os meus filhos estarem no colo em que eu estive, na mesma varanda e jardim. Até os lençóis são aqueles que dormíamos quando criança. Coisas de uma época em que o que era feito era feito para durar; uma época em que a inocência era celebrada e guardada e que as crianças podiam apenas ser. Quanta perda até aqui! O regresso que me aperta o coração, pois vejo a carência humana explícita em cada canto onde faço mirada. Resta o de sempre: vibrarmos a nossa melhor versão para que possamos assim plasmar uma realidade que suportemos, que possamos viver; e sermos gratos.

A filha de Ana Maria finalizou:

Avô e neta na varanda de uma vida. De muitas vidas dos nossos que aqui ainda celebram a arte do encontro. Feliz ano novo.