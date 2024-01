Prefeitura de São Caetano inicia a convocação de classificados para concurso público municipal

A Prefeitura de São Caetano publicou nesta terça-feira (23/1) no DOE (Diário Oficial Eletrônico) a homologação parcial do concurso público regulamentado pelo edital nº 01/2023, publicado no dia 25 de agosto de 2023.

A partir da homologação, começam as convocações para os classificados aos empregos públicos de Professor, Inspetor de Aluno, Auxiliar de Primeira Infância, Merendeira e Sociólogo (cujas listas de classificação foram publicadas no último sábado, 20/1).

Estão em andamento processos seletivos para diversos cargos públicos de nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior. No total, são 578 vagas de contratação imediata, além de 4.190 de cadastro reserva. Para o próximo dia 31/1 está prevista a publicação de mais uma lista de classificados.

Segundo o secretário da Seplan (Secretaria de Planejamento), Matheus Gianello, as principais contratações do concurso serão para as áreas de Educação, Saúde e Segurança. Serão contratados mais 94 GCMs (Guardas Civis Municipais) e 67 agentes comunitários de Saúde, para aprimoramento do PSF (Programa Saúde da Família). O concurso também irá suprir todas as vagas da Educação, que foram preenchidas com professores contratados de forma temporária. Serão 213 novos professores para as modalidades Infantil, Fundamental e Médio.

O último concurso público realizado em São Caetano ocorreu em 2018. Neste período, os servidores que saíram dos seus empregos na administração pública deixaram lacunas que agora serão preenchidas mediante a realização de concurso público.

Mais informações: https://concursando.idecan.org.br/