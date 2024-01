Esperança e cautela

Projetada para servir os passageiros do Grande ABC, a Linha 20-Rosa, a primeira do Metrô a romper a barreira territorial da Capital, deve estar concluída até 2040, segundo estimativa do Estado apresentada durante a primeira audiência pública, realizada na tarde de ontem no Teatro Conchita de Moraes, em Santo André. São 16 anos, tempo considerável, mas dentro do que é razoável para a implantação de uma obra de tamanho porte – a maior da região em muitas décadas. O prazo alongado e o histórico de idas e vindas do projeto justificam eventuais desconfianças da população e obrigam as autoridades regionais a manter marcação cerrada sobre o governo do Estado.



Como bem lembraram o prefeito andreense Paulo Serra (PSDB) e a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), o ceticismo da sociedade quanto à vinda do Metrô é plenamente justificado. Afinal, ainda está fresca na memória dos moradores das sete cidades a quebra de contrato promovida em 2019 pelo então governador João Doria (ex-PSDB) com a empresa que vencera a licitação para implantar a Linha 18-Bronze. E certamente muitas pessoas ainda se lembram dos outdoors patrocinados por determinado parlamentar que se promovia politicamente como o “pai” do modal na região – o mesmo que calou quando o correligionário que ocupava o Palácio dos Bandeirantes sepultou o projeto.



A bem da verdade, foram poucos os políticos que se insurgiram contra aquele adiamento do sonho do Metrô no Grande ABC – e este Diário pode falar de cátedra porque se deixou utilizar como tribuna para ecoar os justos anseios dos representantes da sociedade civil organizada em prol do modal. A mobilização deu certo. A Linha 20-Rosa, não há dúvidas, é fruto daquela campanha popular. Exatamente por isso, o jornal não vai se omitir da responsabilidade de manter a vigilância para que o prazo ora prometido seja respeitado. A sociedade pode contar com o entusiasmo deste veículo de comunicação, que se compromente a ser fiscal do efetivo cumprimento do cronograma do projeto.