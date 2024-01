Cassação ronda governo Penha

O clima é de muita agitação nos bastidores da política de Rio Grande da Serra. O que começou como um blefe do vereador Marcelo Akira (Podemos), que avisou que na primeira sessão do ano pedirá a cassação da prefeita Penha Fumagalli (PSD) por irregularidades no Cemitério Municipal São Sebastião, começou a ganhar corpo, com alguns vereadores cogitando a possibilidade de engrossar o coro a favor do movimento de Akira. O fato de Penha ainda não ter decolado nas pesquisas de intenções de voto, o provável retorno do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (MDB) na disputa e a liderança de Akira Auriani (PSB), ex-vereador, nas sondagens extraoficiais, fez com que alguns parlamentares que hoje dão sustentação a Penha avaliassem a possibilidade de mudança completa nos rumos políticos da cidade. Pelas contas de quem acompanha de perto as discussões, o grupo pró-impeachment conta com sete vereadores dispostos a cassar a prefeita.

Fiel da balança

O fiel da balança em todo debate tem sido o presidente da Câmara de Rio Grande da Serra, Claudinho Monteiro (Agir). Caso Penha Fumagalli (PSD) seja cassada, ele é quem assume, até porque Penha foi eleita como vice de Claudinho da Geladeira (PSDB), também cassado pelos vereadores, acusado de patrocinar o fura-fila da vacina da Covid-19 em plena pandemia. Claudinho vem mantendo conversas com o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (MDB), já foi convidado para ingressar no MDB e até ouviu de gente próxima de Kiko que ele seria um bom vice para compor a chapa.

Sondagens

Alguns vereadores que foram sondados pelo grupo de oposição e não falaram ‘não’ à cassação foram Bibinho (Cidadania), que também foi sondado para ingressar no MDB de Kiko, Agnaldo de Almeida (PL) e Zezinho da Lavínia (PSB), que herdou a cadeira com a morte do vereador Benedito Araújo.

Luto – 1

No fim de semana, a classe política de Mauá lamentou a morte de Paulo Oliveira, conhecido como Paulinho, dono da Vip Telecom. Paulinho tinha grande trânsito com a classe política local, tendo prestado serviço para vários vereadores, secretários e até prefeitos.

Luto – 2

Outra morte lamentada foi pela advocacia de Santo André. Na sexta-feira à noite, morreu o advogado Rubens Rosenbaum, aos 80 anos. Além de um integrante efetivo da OAB andreense, Rubens Rosenbaum também integrava o Rotary Club Santo André.

Projeto

O vereador Cabo Angelo (sem partido), de Diadema, apresentou projeto de lei que determina multa a quem for flagrado consumindo drogas ilícitas em ambientes públicos como avenidas, rodovias, ruas, praças e até campos de futebol e ginásios. “Enquanto o Supremo Tribunal Federal discute a liberação do porte de maconha para consumo próprio, aqui em Diadema eu vou lutar para coibir o uso em espaços públicos. Existe hoje um crescimento alarmante de uso indiscriminado de drogas nas ruas e nas praças públicas. Pior que isso, são pessoas que fazem uso de drogas na frente de crianças enquanto os pais ficam reféns destes usuários. Já que a Prefeitura adora a palavra arrecadação, que use isso de forma a beneficiar pais de família que não têm a quem recorrer”, disse o parlamentar.

Aparando arestas

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), teve agenda no fim de semana com o objetivo de, publicamente, aparar arestas na relação do presidente da Câmara, Danilo Lima (PSDB), e do ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB). O trio protagonizou a entrega do campo sintético do bairro Areião. Marcelo também andou de bicicleta com Danilo pela Estrada Velha de Santos.