Palavra do Leitor - 22 de janeiro de 2024

Gol

‘Gol planeja fazer pedido de recuperação judicial nos EUA’ (Economia, dia 17). Uma companhia que entrou no mercado e depois se igualou às outras. A recuperação judicial prevista em lei é saudável e visa garantir a continuidade da empresa e empregos. Só espero que neste plano de recuperação não venham atrás de recursos governamentais, leia-se dinheiro dos pagadores de impostos.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Outdoors

Notamos, ao passar por alguns locais de nossa cidade, outdoors enaltecendo a figura de um deputado federal que se coloca na condição de pré-candidato à Prefeitura andreense. Aí eu pergunto aos aposentados de Santo André: será que um deputado que nada fez para que o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas, já aprovado pela CFT (Comissão de Finanças e Tributação), saísse da gaveta, é merecedor de seu voto?

Vanderlei Retondo

Santo André

Bullying

Parabéns ao presidente da 38ª Subseção da OAB/Santo André, dr. Leonardo Dominiqueli Pereira, pela clareza com a qual abordou as importante mudanças, recentemente implementadas pelo governo federal, envolvendo os delitos de bullying e cyberbullying (Opinião, dia 18). É uma temática relativamente nova, que tem sido tratada com seriedade pelas autoridades federais. Esse tipo de prática criminal precisa ser combatido todos os dias, em todos os lugares, e a explanação feita pelo dr. Leonardo, mostra de forma bem didática, o detalhamento e a relevância do assunto. Aproveito a oportunidade para sugerir a este importante veículo de imprensa que produza mais reportagens sobre o referido tema.

Ronaldo Martim

Ouvidor geral da cidade de Sto.André

Cultura em S.Bernardo

A comunicação da Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo é muito falha. As informações sobre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 deixam a desejar. Fora a demora nas divulgações das informações. O site é ruim, não se vê uma atualização e as redes sociais são monótonas. Muito triste isso para a nossa cidade, que fica na mão da Secretaria e ela não dá suporte. O telefone da Secretaria, sem chances. Ninguém nunca atende.

Rodrigo Soares

São Bernardo

Rio de Janeiro

Durante muitos anos o presidente Lula se orgulhava da parceria com os governos do Rio de Janeiro, especialmente Sérgio Cabral e Pezão. E agora, esqueceu dos cariocas? Vem janeiro, com ele as chuvas e as tragédias, quando muito mudam de lugares. Hoje o Rio de Janeiro vive dias de horror sem luz, inundado em muitos lugares e com uma sensação de calor de 55°. Curioso que em bairros ricos foram colocados geradores, já nos bairros populares, a desculpa é de que os cabos estão velhos, segundo a Light. Então é sempre assim, todos pagam a conta de energia, mas na hora em que ela falta, os ricos não percebem nem sofrem. É esse o momento do cidadão escolher muito bem quem vai administrar a cidade nos próximos quatro anos e ficar bem alerta a promessas que nunca são cumpridas.

Izabel Avallone

Capital

Carnaval em Diadema

‘Após 12 anos, Diadema volta a celebrar o Carnaval’ (Política, dia 19). Ano de eleição, os políticos fazem coisas que o diabo dúvida. As cidades do Grande ABC, sitiadas com centenas de roubos, furto e latrocínio, e a Prefeitura de Diadema é uma vergonha. Em outubro, se a população reeleger esses vereadores e prefeito novamente é porque merece o número de crimes em Diadema. É vergonhoso.

Ademir Moreira

do Facebook