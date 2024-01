Água Santa estreia no Paulistão com vitória sobre Bragantino

O jogo que rolou no Interior na tarde deste sábado (20), entre Água Santa e Bragantino, deu a primeira vitória aos clubes do Grande ABC no Campeonato Paulista. O clube diademense reverteu o primeiro tempo no 0x0 e alcançou a vitória por 1 a 0. Os visitantes abriram o placar em uma das primeiras oportunidades após o intervalo, em toque de bola de Júnior Todinho.

Com o domínio inicial de posse de bola do adversário, aos 22 minutos de jogo, o zagueiro do Netuno recebeu o primeiro cartão amarelo da partida e logo foi substituído por Joílson. Pouco antes, o atacante Neilton realizou lance perigoso em cima do goleiro do time da casa, mas perdeu a chance pela mira.

Já no segundo tempo, o Esporte Clube Água Santa sofreu a apreensão da dúvida que rondou a abertura do placar do jogo. Marcado por Júnior Todinho, o impedimento do bandeirinha foi invalidado logo em seguida por correção do VAR. Apesar dos 8 minutos de acréscimo e luta bragantina, a bola não bateu novamente na rede.

A vitória foi prevista pelo técnico do time Bruno Pivetti, que, em entrevista recente ao Diário havia enaltecido a base vice-campeã paulista e os novos 10 jogadores que passaram a agregar o elenco.

Vale destacar que, muito em breve, além do Paulistão, o clube que representa Diadema deve disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.