Dortmund goleia e acirra briga por vaga na Liga dos Campeões; Stuttgart perde no Alemão

O Borussia Dortmund chegou ao quarto jogo sem derrota no Campeonato Alemão e entrou de vez na briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao golear o Colônia por 4 a 0, neste sábado, no Rhein Energie Stadion, pela 18ª rodada. Destaque também para o Bochum, que surpreendeu ao derrotar o Stuttgart por 1 a 0.

Com a vitória, o Dortmund continua no quinto lugar, agora, com 33 pontos, entrando na briga com RB Leipzig e Stuttgart por vaga nos torneios europeus, já que Bayer Leverkusen e Bayern de Munique dispararam na liderança. O Colônia, com 11, é o vice-lanterna.

O jogo teve domínio total do Dortmund, que abriu o placar logo aos 12 minutos. Julian Brandt cobrou escanteio certeiro para Donyell Malen, que acertou um belo chute no canto esquerdo do goleiro para fazer 1 a 0. Atrás do placar, o Colônia se fechou e passou a tentar suportar a pressão do rival. Com isso, conseguiu levar uma desvantagem mínima para o intervalo.

O problema é que no segundo tempo o Dortmund se sentiu ainda mais à vontade dentro de campo e teve um pênalti marcado a seu favor após Carstensen segurar o adversário. Niclas Fullkrug deslocou o goleiro e ampliou aos 13. Malen, aos 16, invadiu a área do Colônia e fez o terceiro.

Com 3 a 0 de vantagem, o Dortmund passou a administrar o resultado e sofreu pouca resistência do Colônia. A goleada ficou completa aos 47, quando Bynoe-Gittens cruzou para Moukoko, que só desviou para confirmar a vitória por 4 a 0.

Ainda neste sábado, com gol de Bero, o Bochum (12º) derrotou o Stuttgart, que perdeu grande oportunidade de se aproximar dos líderes do Alemão, por 1 a 0. Já o Freiburg (7º) entrou na briga pelos torneios europeus ao superar o Hoffenheim (8º) por 3 a 2.

Os outros dois jogos deste sábado terminaram empatados. Darmstadt (18º) ficou no 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt (6º), enquanto o Wolfsburg (10º) cedeu a igualdade por 1 a 1 ao Heidenheim (9º).