Obituário - 22 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Teruya, 88. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Nair Magrin Coral, 88. Natural de Sumaré (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Leoniza Pereira de Lacerda, 82. Natural da Barra de São Francisco (Bahia). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Garcia Victoriano, 77. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Miguel da Silva, 57. Natural do Mirante do Paranapanema (SP). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Serralheiro. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurélio de Melo Leite, 43. Natural de Tomazina (Paraná). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Operador de CNC. Dia 17, em Mauá. Cemitério Municipal de Quatiguá (Paraná)

Éder Veloso Bombonato, 41. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Vendedor. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Priscila Rodrigues, 41. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Sivaldo Pereira de Jesus, 69. Natural de Andaraí (Bahia). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

SÃO CAETANO

Maria Aparecida Patrício Miguel, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 17. Cemitério das Lágrimas.

Josepha Molina Guimarães, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Isaura Scarin Piai, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Joana de Aragão, 89. Natural de Central (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Isabel Pires Medeiros de Assis, 83. Natura de Seabra (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

José Januário Zifirino Arantes, 78. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

José Fernandes de Oliveira, 73. Natural de Mesquita (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

Matheus Henrique Costa da Silva, 18. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Edvaldo Querino de Souza, 83. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 17, em Santo André. Cemitério São José.