Obituário - 21 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Jacyr Bertate Pagliuco, 97. Natural de Paraíso (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 16. Memorial Phoenix.

Elisa Gamba, 95. Natural de Dourado (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Therezinha Aparecida Bello Tovani, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 16. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Fumie Fujii, 88. Natural do Japão. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elena da Penha França, 83. Natural de São Vicente de Minas (MG). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Averaldo Conceição Cajui, 70. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Oliveira Sousa, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Santo Estefano, na Capital. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Sônia Rodrigues Cintra, 62. Natural de Mauá. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raquel Santos Ferreira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Monte Carmelo, em Guarulhos (SP). Dia 16, em Santo André. Cemitério Municipal de Guarulhos, em Vila Rio.

Sandoval Araújo de Sousa Junior, 58. Natural de Alfredo Marcondes (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 16. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Altair Neves da Costa, 56. Natural de São Caetano. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Elio Ribeiro da Motta, 86. Natural de Virgínia (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Marcela Emperatriz Oliva Parelho, 58. Natural do Chile. Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Planalto.

Enzo Teixeira Baptista, 17. Natural de São Paulo, Capital.

Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 16, Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Josephina Passacantilli Drago, 97. Natural de Pitangueiras (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Euridice Piovezan Geraldi, 93. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 16, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Aparecida Bregantini Garutti, 82. Natural de Amparo (SP). Residia no bairro do Cambuci, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Francisco de Souza Argolo, 80. Natural de Crisópolis (Bahia). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roniê Almeida dos Santos, 26. Natural de Saboeiro (Ceará). Residia no Centro de São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Dejanira Quirino dos Santos, 91. Natural de Terezinha (Pernambuco). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

Ricardina Mariano Anjos de Sousa, 72. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 16. Crematório Vila Alpina.

Maria de Fátima Oliveira, 70. Natural de Avaré (SP). Residia no Jardim Rey, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

João Luciano de Araújo, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Campestre. Dia 16. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Luís Cazuza dos Santos, 91. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Vera Lúcia Figueiredo, 80. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Panorama, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Eliseu dos Santos, 57. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.