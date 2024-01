Prefeitura de São Caetano entrega bicas revitalizadas

Após denúncias do Diário, todas as dez bicas de São Caetano foram revitalizadas. A gestão municipal lançou em outubro o programa de requalificação dos pontos públicos de fornecimento de água e as mudanças foram finalizadas na semana passada. De acordo com a Prefeitura, as bicas receberam novas torneiras, grades para o escoamento da água, iluminação, pintura, alteração layout de identificação, substituição dos azulejos e a readequação do sistema hidráulico.

A água fornecida pelas bicas é a mesma da rede de distribuição da cidade, segundo o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) de São Caetano, responsável pelas obras.

“Todos os meses é submetida a análise físico-química e bacteriológica em laboratório especializado. Essa preocupação com a qualidade da água fornecida nas bicas públicas fez com que fosse intensificado o sistema de controle, monitoramento e manutenção preventiva, oferecendo o serviço contínuo de higienização, limpeza e conservação desses espaços”, comenta o Saesa em nota.

RELEMBRE O CASO

Em setembro, o Diário noticiou que as bicas não estavam funcionando por causa da falta de adequação à legislação vigente do Ministério da Saúde, de 2021, que dispõe acerca dos parâmetros legais de fornecimento de água potável. Pouco mais de um mês depois, a Prefeitura de São Caetano anunciou o programa de requalificação, com a promessa de que as reformas seriam finalizadas em 2023. Apesar disso, a reportagem confirmou que apenas três bicas foram entregues até dezembro.

As outras reformas finalizaram em 12 de janeiro, dias após a matéria do Diário informando que nem todos os pontos públicos de fornecimento de água tinham passado pelo programa de requalificação do Saesa.

Agora, os munícipes podem aproveitar da água fornecida pelas bicas. Elas estão localizadas na Rua Ceará, 393, no Bairro Fundação; ruas da Paz, s/n, Capivari, 500, e Juruá, 50, no Bairro Mauá; Estrada das Lágrimas, 260, no Bairro São José; Rua Sebastião Diogo, 99, no Bairro Boa Vista; Rua Clóvis Bevilácqua, 105, no Bairro Cerâmica; Rua Líbero Badaró, 320, no Jardim São Caetano; além da Rua Ivaí, 181, e Alameda Conde de Porto Alegre, 685, no Bairro Santa Maria.