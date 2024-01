Auricchio faz agenda com Prearo e movimenta debate sobre chapa

Um dia antes de a secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone (PSDB), anunciar que vai se licenciar da pasta em março para ficar à disposição do grupo auricchista para a eleição majoritária de outubro, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) voltou a, publicamente, fazer acenos para o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD).

Auricchio esteve com o reitor da universidade para anunciar a expansão do programa Escola de Governo, um MBA em Gestão Pública ofertado pela instituição para servidores públicos – do Executivo, fundações e autarquias. A agenda acendeu especulações na classe política da cidade sobre a participação de Prearo nas eleições – em especial na chapa majoritária.

Prearo é um dos nomes ventilados dentro do governo para representar o bloco auricchista no processo de sucessão e, desde o segundo semestre do ano passado, passou a intensificar as estratégias políticas, tanto de bastidores quanto de rua, em busca da viabilidade eleitoral. As últimas sondagens extraoficiais que são comentadas nos corredores do Palácio da Cerâmica apontam que o pessedista tem conseguido se tornar figura mais conhecida do município, fator determinante para se consolidar como player da disputa.

Além da possibilidade da formação de chapa de figuras notáveis da saúde (Regina Maura) e da educação (Prearo) da cidade, algo que Auricchio sempre gostou de unir, conta a favor de Prearo uma baixa rejeição - fator que não pode ser ostentado por Regina Maura, que foi candidata em 2012 (perdeu para Paulo Pinheiro), ou pelo vereador Tite Campanella (Cidadania), outra figura cotada para representar o governo nas urnas.

ESCOLA DE GOVERNO

O programa Escola de Governo busca capacitar os servidores – e estrategicamente foi alocado junto à USCS para que Prearo também consiga mostrar seu trabalho junto aos funcionários públicos. Tradicionalmente a máquina pública tem peso decisivo nas eleições em São Caetano.

O projeto visava atrair 40 servidores, mas a USCS decidiu abrir para os 112 inscritos. “Nosso primeiro curso de MBA em Gestão Pública teve, inicialmente, 40 vagas e tivemos 112 inscritos. Internamente, conseguimos alocar mais professores e salas e decidimos que poderemos atender a todos os servidores que se inscreveram, então os 112 servidores irão poder cursar o MBA em Gestão Pública com custo zero”, comentou Prearo.

“Somos uma das poucas as Escolas de Governo públicas com o suporte de uma universidade. O MBA em Gestão Pública da USCS dará ao servidor público de carreira uma oportunidade de fazer uma especialização com custo zero, que, em última análise, levará à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à população. Parabenizo o professor Leandro Prearo e agradeço à USCS pela oportunidade e aos servidores públicos que tanto nos atendem”, disse Auricchio.