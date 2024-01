Gisele Bündchen revela dificuldade com a criação dos filhos após divórcio com Tom Brady

Em recente entrevista para a revista de moda Harper's Bazaar, a super-modelo brasileria Gisele Bündchen desabafou sobre alguns pontos da criação dos filhos, que agora tem que lidar com as diferentes abordagens da mãe e do pai, o jogador Tom Brady. Segundo a celebridade, Benjamin, de 14 anos de idade, e Vivian, de 11 anos, tem certa resistência em lidar com dois tipos diferentes de educação.

Para quem não sabe, o casamento de Bündchen e Brady chegou ao fim em outubro de 2022, após mais de dez anos juntos. Durante ao bate-papo, a famosa ainda pontuou que precisa conversar com os dois, devido à educação diferente que recebeu quando criança:

- Sempre digo a eles que a maneira como você arruma o seu quarto, a maneira como você organiza e arruma a cama é a maneira como você vai levar a sua vida. Às vezes, recebo resistência, especialmente porque agora eles estão em duas casas diferentes e há duas maneiras diferentes de criação. Mas sinto que devo isso aos meus filhos, por causa do que minha mãe me ensinou, pontuou a modelo.