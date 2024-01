EXCLUSIVO. 21 de janeiro de 2002. Celso Daniel é sepultado. Luiz Maragni veste-se de coveiro. E faz registros históricos...

O caixão partiu em cima de um carro do Corpo dos Bombeiros, que passou por nove ruas da cidade para as últimas despedidas dos populares.

Diário OnLine

O corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi enterrado no jazigo 39 do cemitério da Vila Assunção. Apenas parentes e amigos próximos puderam entrar no cemitério.

Ricardo Feltrin, Folha Online

O acesso da imprensa e do público que acompanhou o cortejo não foi permitido.

Agência Estado

O fotógrafo e memorialista Luiz Maragni entregou à página Memória um álbum com 14 fotos do cortejo fúnebre do prefeito Celso Daniel. Imagens inéditas.

Numa entrevista ao DGABC-TV, Maragni relatou como conseguiu o feito, já que a Imprensa foi impedida de entrar no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

Maragni vestiu-se de coveiro, fez amizade com os funcionários e clicou sua máquina várias vezes documentando aquele momento trágico na vida de Santo André.

Vinte e dois anos após a partida de Celso Daniel, e às vésperas de completar um ano da morte de Luiz Maragni – ele faleceu em 1º de fevereiro de 2023 na cidade paulista de Joanópolis – “Memória” entende que é o momento de dividir com o leitor algumas daquelas imagens.

Fica a lembrança da partida dos dois andreenses. E o registro de um acontecimento definitivamente incorporado à História brasileira.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Luiz Maragni

PARA A HISTÓRIA. Funcionários postam-se junto ao túmulo da família Daniel; o cortejo com o corpo do prefeito ingressa no Cemitério da Saudade; ultrapassa as ruas da necrópole; já é noitinha quando o caixão baixa no jazigo 39

Crédito da foto 5 – Claudinei Plaza/Banco de Dados (1-1-2001)

Crédito da foto 6 – Projeto Memória (julho de 2017)

ANDREENSES. O prefeito e o fotógrafo. Celso Daniel e Luiz Maragni. Personagens da história recente de Santo André

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 21 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8602

MANCHETE – Esquema de proteção a Zezé teve participação de assessor da CUT.

Assassino diz que matou Oswaldo Cruz em legítima defesa.

Reportagem: Irineu Masiero

TRAGÉDIA – ônibus voltava do Paraguai e no quilômetro 254 da Rodovia SP-258 mata oito pessoas do Grande ABC.

CULTURA & LAZER – Dominguinhos lembra Gonzagão em Diadema.

Maior seguidor do Rei do Baião trazia o projeto “Asa Branca” ao lado de Tânia Alves e Oswaldinho do Acordão, em show programado para a Praça da Moça em 24-1-1994.

EM 21 DE JANEIRO DE...

1949 - Inaugurada em Santo André a indústria International Harvester, montadora de caminhões.

1954 – Tramitava no Congresso Nacional projeto de lei que criava uma Junta de Conciliação e Julgamento em São Bernardo.

Inaugurada a subsede da Sociedade Beneficente dos Chauffeurs do Estado de São Paulo em Santo André, com jurisdição também sobre São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Goiatuba (GO), Pomerode (SC), Redentora (RS), Senador Georgino Avelino (RN), Serra da Raíz (PB) e Sulina (PR).

HOJE

Dia Mundial da Religião e Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

3º Domingo do Tempo Comum

21 de janeiro

Vinde comigo, e eu farei de vocês pescadores de gente.

Ilustração: Vitae Fratrum Ordinis Praedicatorum