Jenna Dewan revela terceira gravidez e Steve Kazee se derrete: Teria um milhão de filhos com essa mulher

A atriz e dançarina Jenna Dewan, de 43 anos de idade, revelou no dia 17 de janeiro que está grávida do segundo filho com o ator e cantor Steve Kazee, sendo seu terceiro filho, já que ela também é mãe de Everly, de dez anos de idade, fruto do seu casamento anterior com o ator Channing Tatum.

A notícia foi anunciada pela própria artista em um vídeo publicado nas redes sociais. Tempos depois, Kazee também compartilhou a novidade e se derreteu pela amada:

Eu teria um milhão de filhos com essa mulher. Estou muito animado para dar as boas-vindas a esta nova pequena luz no mundo!