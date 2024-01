Joice Hasselmann mostra rotina de treino de abdome e braços nas redes sociais

Joice Hasselmann, que perdeu cerca de 20 kg após uma reeducação alimentar, mostrou sua rotina de atividade física.

Em vídeo publicado no Instagram na terça-feira, 16, a ex-deputada apareceu realizando uma série de exercícios, como prancha, flexão e treinos variados de abdome. Ao Estadão, ela disse que começou com a dieta após diversos xingamentos, como porca.

"Porca foi uma das coisas mais leves que me chamavam. Orca virou quase um elogio perto das coisas que disseram, me chamaram de todos os palavrões. Isso me levou a um estado de profunda tristeza", contou ela à coluna de Gilberto Amêndola.