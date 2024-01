Charge - 17 de janeiro de 2024

A Prefeitura de São Caetano, sob o comando de José Auricchio Júnior (PSDB), fechou a contratação do Consórcio Guima Desintec para a realização do controle de pragas urbanas. O serviço, contratado por 12 meses pelo valor de R$ 16 milhões, vai englobar desinsetização, controle do mosquito da dengue e desalojamento de pombos.

Um dos pontos que chamam atenção é a possibilidade de prorrogação do contrato para 60 meses, o que significa que o gasto da Prefeitura com os serviços pode chegar a pelo menos R$ 80 milhões em cinco anos. Isso porque o edital estabelece que o preço é irreajustável apenas no primeiro ano de vigência. Para os anos seguintes, não há impeditivos para reajuste dos valores.