Cachorrão é goleado pelo Santos e está fora da Copinha

O EC São Bernardo não resistiu ao favoritismo do Santos e foi superado por 4 a 0 ontem à noite, na Arena Inamar, em Diadema. Com o resultado, o time da Vila Belmiro avança à terceira fase para enfrentar o Água Santa na segunda-feira (15), com horário ainda a definir. Já o Cachorrão, está fora da competição. É a segunda eliminação consecutiva da Copinha para o Santos. No ano passado, os são-bernardenses também perderam para o alvinegro na segunda fase do torneio.





O time da Vila Belmiro foi amplamente dominante no jogo, teve intensidade, criação ofensiva e sufocou o Cachorrão durante os 90 minutos. O time da região, aliás, mal chegou ao gol santista. Logo nos primeiros instantes de jogo, o Peixe já mostrava qual seria o enredo da partida, ataque contra defesa, o que já se confirmou logo aos três minutos com gol de Hyan após assistência de Balão. O Santos seguiu levando muito perigo ao gol de Luan Almeida, mas não voltou a balançar as redes no primeiro tempo.





Na etapa complementar, embora o EC São Bernardo tenha melhorado sua postura, o segundo gol santista, aos 28 minutos, desmontou de vez o esquema do time do Grande ABC. Com a porteira aberta e gás novo devido às substituições, o Peixe fez o terceiro aos 33’ e o quarto aos 46’ sacramentando a classificação.