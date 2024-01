Obituário - 13 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Therezina Botaro Sancho Rangel, 97. Natural de São Simão (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Dirce Bortolacci Peres, 94. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Monteforte, 85. Natural de Andradas (MG). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Homero Camilo, 85. Natural de Silvianópolis (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista Monforte Silva, 82. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Saudade (São João Batista), em Rio Claro.

Neuza Chaves, 76. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fábio Veríssimo dos Santos, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Autônomo. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Ermino Aparecido da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 8, em Santo André. Memorial Phoenix.

SÃO CAETANO

Jovita da Silva Rodrigues, 84. Natural de Londrina (Paraná). Residia em Utinga, Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Izabel Ávila da Cunha, 83. Natural de Paulistânia (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dionísio Ozorio do Nascimento, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria Carmelita dos Santos, 92. Natural de Nossa Senhora das Dores (Sergipe). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

Elza Carrara Caberlino, 86. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Elza Teodoro Jaques Cadete, 73. Natural de Dom Cavati (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Diadema.

José Teles de Oliveira, 72. Natural de Iaçu (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Edilene de Lourdes Lira, 59. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Marilza Francisco, 52. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Dárcio Aristides Cerezolli, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Professor universitário. Foi diretor regional de Ensino de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Secretário de Economia e Planejamento de Ribeirão Pires e presidente do Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Ana Aparecida Burda, 73. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.