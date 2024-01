Duas ofertas avançam no edital da Zona Azul do Paço de S.Caetano

Afunilou em duas interessadas o processo de licitação conduzido pela Prefeitura de São Caetano para gestão do sistema de estacionamento rotativo da cidade, que desde setembro está sob responsabilidade do município. A comissão de licitações do Palácio da Cerâmica informou que a Easy Parking Estacionamento Rotativo e o Consórcio Tijucussu, formado pelas empresas FBV Construção e Sinalização de Trânsito, Mobicidade Tecnologia e AppMoove - Inteligência e Desenvolvimento de Soluções, seguem na disputa pelo contrato.

Em setembro, venceu o contrato que a Prefeitura tinha com a AssistPark Sistema de Estacionamento Rotativo para gestão da Zona Azul do município. Desde então, o governo do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), sobretudo a Secretaria de Mobilidade (administrada por Diego Santos Vido), vem batendo cabeça para finalizar a licitação.

Três editais precisaram ser abertos, já que em algumas tentativas não houve interessados. Após a saída da AssistPark e a gestão remunicipalizada à força, o que se vê na cidade é uma prestação precária de serviço, com pouca fiscalização e motoristas deliberadamente infringindo as regras do estacionamento rotativo.

A última tentativa tem apresentado avanços. Na edição de ontem do Diário Oficial do Município, Bruno Belém Lins de Oliveira, diretor do departamento de projetos especiais do Paço, assina despacho classificando a Easy Parking e o Consórcio Tijucussu e, ao mesmo tempo, desclassificando a AssistPark Sistema de Estacionamento Rotativo, Car Park Ltda, Zona Azul Brasil Serviços Administrativos Ltda, G2 Empreendimentos e Logística Ltda e Consórcio Zad São Caetano do Sul.

As empresas têm cinco dias para apresentar contestações dessa decisão. Pelo despacho, a Easy Parking ficou classificada na primeira posição - ou seja, fez a melhor oferta.

Pelo contrato, a futura gestora do serviço poderá explorar o estacionamento rotativo de São Caetano por dez anos, com custo estimado de R$ 94,7 milhões. São, na cidade, 1.890 vagas.

QUEM É QUEM

A Easy Parking pertence a três pessoas: Alex Messias Batista Campos, Darcio Pereira Junior e Priscila Renata da Silva Carvalho. O primeiro foi candidato a vereador de São Caetano em 2012, pelo MDB, na chapa que defendeu Paulo Pinheiro naquele pleito - recebeu 100 votos. A sede da empresa é em São Caetano.

Já o Consórcio Tijucussu é composto por três empresas: a FBV Construção tem como sócio Patrick Hideo Suguiyama Okada e está localizada em Manaus, no Amazonas; a Mobicidade, de Recife, no Pernambuco, é uma companhia mais robustas, inclusive com conselho gestor presidido por Thyago Barros Leite Lins; e AppMove, da Capital e dirigida por Cleonice Garcia Melo.