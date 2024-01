Awada, Marangoni e a esquerda andreense

Um dos dois únicos vereadores que estão na base de apoio da potencial candidatura do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) à Prefeitura de Santo André, Pedro Awada (Patriota) tem adotado postura de proximidade com a esquerda dentro da Câmara de Santo André. No ano passado, quando decidiu dar sinais claros de desgarramento da base de sustentação do prefeito Paulo Serra (PSDB) para inclinar sua preferência por Marangoni, Awada passou a votar a favor de requerimentos dos vereadores Ricardo Alvarez (Psol) e Wagner Lima (PT), bem como acompanhar o posicionamento dos parlamentares da esquerda em projetos enviados pelo governo. Essa postura, por outro lado, não é seguida por outro parlamentar que está, por enquanto, engajado no projeto Marangoni: Ricardo Zóio (União Brasil).

Eu sei o que fizeram no passado

A nomeação do ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça gerou muito burburinho e comentário na classe política de São Bernardo. Justamente pela proximidade de Lewandowski com a cidade - estudou na Faculdade de Direito de São Bernardo, trabalhou na Prefeitura como secretário de Assuntos Jurídicos e morou no município - ele conhece muito bem os personagens políticos locais.

Dib em São Bernardo – 1

Ex-prefeito de São Bernardo, William Dib se recuperou do transplante de fígado ao qual foi submetido no fim do ano passado. Ele já tirou os pontos da cirurgia, tem recebido lideranças políticas em seu apartamento e até deve, nas próximas semanas, frequentar eventos políticos na cidade. Dib já declarou apoio à pré-candidatura do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) no pleito de outubro.

Dib em São Bernardo – 2

Apesar do apoio público a Luiz Fernando, William Dib ainda vê seu filho, Murillo Dib, como médico contratado pela FUABC (Fundação do ABC) dentro do contrato da instituição com a Prefeitura de São Bernardo. O Diário revelou o caso no fim do ano passado e Dib havia garantido que o filho tinha pedido demissão da função, após ser chamado por um amigo para estruturar a parte administrativa do Hospital de Clínicas. O mais recente balanço de funcionários da FUABC, de novembro, mostra que Murillo segue contratado.

Apoio velado

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), esteve recentemente em uma reunião junto com o deputado estadual Atila Jacomussi (Solidariedade), pré-candidato à Prefeitura de Mauá. Muita gente interpretou que Morando pode apoiar Atila na campanha em Mauá.

Troca de comando

Ex-secretário de Comunicação e de Educação em Diadema, Cacá Vianna (Podemos) já deixou o comando da Secretaria de Esporte e Lazer da prefeitura de São Paulo. Deu lugar ao deputado federal licenciado Bruno Becari (União Brasil-foto). O prefeito Ricardo Nunes (MDB) buscou dois movimentos com a troca: o primeiro foi estreitar ainda mais os laços com o União Brasil em busca de sua tentativa de reeleição e o segundo foi de liberar Cacá, a pedido da presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu, para que ele coordene a montagem de chapa de candidatos a vereador do partido na Capital.