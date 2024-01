Carlos Ferreira ouve sondagem de Baleia e pode migrar para MDB

Presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira (Republicanos) foi sondado para migrar para o MDB de olho nas eleições de outubro. O Diário apurou que o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, procurou Ferreira com o objetivo de fortalecer o partido em Santo André e o diálogo teria agradado o chefe do Legislativo andreense.

Vereador de quinto mandato, Carlos Ferreira se tornou umas das principais peças do jogo eleitoral para este ano diante de sua liderança junto a outros parlamentares – influência que ficou demonstrada em sua vitória para comandar a Câmara. Antes, Ferreira havia sido líder do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB) na Casa.

Ferreira se elegeu pelo PSB, mas deixou a legenda ainda em 2022, em comum acordo, depois que o partido se encaminhou para apoiar a eleição presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Em dezembro daquele ano, se filiou ao Republicanos e foi colocado pela cúpula da legenda como uma das lideranças regionais do partido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Porém, quase que concomitantemente à sondagem do MDB, Ferreira teria sido comunicado pela direção estadual, liderada por Roberto Carneiro, que o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), se tornaria uma espécie de coordenador regional do Republicanos. Como Ferreira está na corrida para compor a chapa governista à sucessão de Paulo Serra – hoje adversário de Morando –, permanecer no Republicanos inviabilizaria qualquer tratativa nesse sentido para o presidente da Câmara.

Carlos Ferreira chegou a um Republicanos esfacelado politicamente em Santo André.

Em 2020, o partido, que foi fundado com ligação com a Igreja Universal, ficou sem eleger vereador – pela primeira vez desde 2012 (entre 2013 e 2019, bispo Ronaldo de Castro representava o partido, mas rompeu com a direção da Igreja Universal e não se reelegeu). A aposta do partido em 2020 era em Bispo Afonso (que recebeu 3.729 votos) e no ex-prefeito Aidan Ravin (que obteve 1.548 votos). Aidan pegou Covid em meio à campanha eleitoral e não conseguiu ir para a rua – o ex-prefeito morreu em janeiro de 2021, por complicações do novo coronavírus.

Ou seja, se Ferreira sair de fato, o Republicanos voltará ao patamar de 2020, sem liderança, já que o presidente da Câmara deverá encaminhar os filiados levados ao Republicanos para o MDB.

Presidente do MDB em Santo André, Wagner Grillo admitiu as conversas. “Carlos Ferreira é um grande ser humano e amigo. O MDB fez o convite ao Carlos já faz um tempo. As tratativas estão caminhando e o nosso presidente, Baleia Rossi, espera contar com o presidente da Câmara de Santo André em nosso partido. Carlos é bem-vindo aqui e espero que esteja aqui com a gente em 2024 e sempre”, afirmou o dirigente municipal.