EUA pedem ação urgente da ONU contra ataques dos Houthis no Mar Vermelho

Os Estados Unidos pediram nesta quarta-feira, 3, que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) tome medidas urgentes para impedir os ataques promovidos no Mar Vermelho pelos rebeldes Houthis do Iêmen. Os americanos também cobraram um posicionamento do Irã, que financia as atividades do grupo.

Em uma reunião de emergência, o vice-embaixador dos EUA, Christopher Lu, afirmou que os Houthis realizaram mais de 20 ataques desde o dia 19 de novembro, com equipamentos e armas fornecidos pelo Irã.

Um projeto de resolução elaborado pelos EUA e distribuído aos membros do Conselho de Segurança após a reunião condena e exige a suspensão imediata dos ataques dos Houthis. Além disso, o documento propõe o reconhecimento do direito de qualquer país de defender navios comerciais e navais.

O secretário-geral da Organização Marítima Internacional, Arsenio Dominguez, informou que cerca de 18 companhias marítimas redirecionaram seus navios para evitar o risco de ataques. Fonte: Associated Press.