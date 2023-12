Deia Cypri detalha planos e desejos para 2024: Esperança de um ano melhor em todos os aspectos

2024 vem aí! Deia Cypri, esposa do cantor Edson, dará boas-vindas ao novo ano ao lado de sua irmã, filha e mãe em um resort. A empresária contou que desta vez não acompanhará o marido devido à agenda de shows da dupla.

Em entrevista, Deia foi questionada sobre algum ritual de virada de ano e os seus desejos para 2024:

- Nós não temos, na verdade, um ritual específico de passagem de ano, mas vamos celebrar, não é mesmo? Com Deus, alegria no coração e a esperança de um ano melhor em todos os aspectos.

E continuou:

- O meu desejo maior é por saúde - saúde física, mental e espiritual, para mim, para a minha família, para as pessoas e para o mundo. O mundo está realmente precisando de saúde, literalmente. Saúde mental, equilíbrio, empatia, amor - é isso que desejo para o próximo ano, não apenas para mim, mas para todas as pessoas e famílias.

Animada para curtir a virada ao lado das mulheres de sua família, Deia contou que está preparando um look especial para a data - afinal começar 2024 linda é tudo de bom, não é mesmo?!

- No ano passado, desenvolvi um modelo encantador que usei tanto para mim quanto para a Bela. Para este ano estou planejando criar algo exclusivo para a celebração do Réveillon. Acredito que isso faz parte do meu estilo e da forma como expresso minha personalidade.