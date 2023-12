Matheus Costa revela como seus pais lidam com a fama após sucesso nas redes sociais

Com certeza você já viu algum vídeo do Matheus Costa fazendo trollagens com o seu pai, Seu Zé, não é mesmo?! Seguido por mais de três milhões de internautas em seu Instagram, e mais de cinco milhões no TikTok, o criador de conteúdo é um verdadeiro sucesso e costuma arrancar gargalhada de todos que o acompanham.

Natural da cidade do Rio de Janeiro, Matheus está com 27 anos de idade e, em entrevista, ele contou um pouco como a ideia de gravar para a internet surgiu. Segundo ele, foi em meio à pandemia após perder o emprego como promoter de evento.

- A ideia de gravar com meu pai foi muito por acaso, aconteceu quando veio a pandemia. Eu perdi o meu emprego, trabalhava como promoter de evento. E aí a pandemia acabou com os eventos e eu fiquei sem ter muito o que fazer, explicou. No ano de 2020, Matheus então baixou o TikTok.

- Coloquei um vídeo lá e viralizou, e aí eu pensei: caramba posso viver disso. Todo dia aleatoriamente alguns bombavam, outros não, até que seis meses depois, se eu não me engano, eu gravei o meu pai, eu estava meio sem conteúdo, meio sem ideia. Então eu falei: e se eu gravasse meu pai irritado? Será que ia ser engraçado? E aí acabou que o pessoal gostou e eu comecei a fazer isso direto.

Questionado como ele lida e filtra o conteúdo que é postado, Matheus explicou que costuma usar o bom senso e produzir material que não ofenda ninguém:

- Eu tenho sim um filtro muito alto do respeito, né? Principalmente com meus pais e com quem tá assistindo, então o filtro é sempre da boa educação que meus pais me deram, é tomar cuidado para não ofender nenhum tipo de pessoa.

Além dos vídeos dos erros de português, Matheus também já chamou alguns famosos para fazer trollagens com o seu pai, como Luciano Huck e Minotouro. Durante entrevista, ele revelou que têm um artista dos sonhos que sua mãe surtaria:

- Eu acho que eu gostaria muito de trazer um dia o rei Roberto Carlos para fazer um especial aqui em casa, minha mãe ia surtar. Mas tirando o Roberto Carlos tem outras personalidades que eu penso em um dia fazer convite, mas eu não gosto de revelar antes porque eu gosto do fator surpresa, mas também atrações internacionais. Sei lá uma coisa assim.

Para surpresa de muitos, Matheus explicou que o seus pais - e até a tia Rosinha - lidam bem melhor com a fama do que ele.

- Meus pais dão super bem, até melhor do que eu porque eles saem pouco, né? Então eles não frequentam grandes multidões e tudo mais, mas eles gostam. Meu pai já é idoso, ele gosta de conversar, de ser acolhido. A minha mãe é um pouco mais tímida, mas também lida super bem.

Vale pontuar que os pais de Matheus estão juntos há 47 anos, sendo 45 de casados.