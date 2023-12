Israel: ataques na região central de Gaza deixam 35 mortos

Os recentes ataques de Israel à região central da Faixa de Gaza mataram pelo menos 35 palestinos até hoje, de acordo com autoridades de um hospital da região. As ofensivas acontecem em meio a declarações do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que a guerra deve continuar "por muitos mais meses".

Os ataques se concentraram na segunda maior cidade de Gaza, Khan Younis, onde os militares israelenses disseram que líderes do Hamas estão escondidos. A ofensiva aérea e terrestre sem precedentes de Israel já matou mais de 21,6 mil palestinos e feriu outros 55 mil, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

Fonte: Associated Press.