Yasmin Brunet dá opinião sincera sobre Cruzeiro de Neymar Jr.: - Eu não iria, nunca mesmo

Olha o climão! Yasmin Brunet conversou com seus seguidores durante uma live em suas redes sociais e um dos assuntos mais comentados durante a transmissão foi a sua ausência no Cruzeiro do Neymar Jr., que está acontecendo desde o dia 26 de dezembro. A modelo foi sincera e disse que jamais iria. Eita!

Ao ser questionada pelos seguidores inúmeras vezes, Yasmin se incomodou e respondeu:

- Gente, porque eu não fui ao Cruzeiro do Neymar? Tem nada a ver, gente, tem umas perguntas que assim, te juro, nada, disse.

E em seguida, ela respondeu a pergunta e deixou claro a falta de interesse em participar da celebração:

Eu não iria, nunca mesmo, e não se aprofundou em explicações.

É importante lembrar que Brunet viveu um término conturbado com Gabriel Medina, em janeiro de 2022. O surfista é um dos melhores amigos do jogador, entretanto, também não marcou presença no evento.