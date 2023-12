A sociedade e o Metrô

O Grande ABC enfrenta desafios diários no que diz respeito à mobilidade urbana, e a oportunidade de mudança significativa se apresenta com a proposta de implantação da Linha 20-Rosa do Metrô, que está sendo feita pelo governo do Estado. Como uma das etapas de viabilização do projeto, o Consema (Conselho Estadual do Meio Ambiente) convoca a sociedade civil organizada a participar ativamente das audiências públicas que discutirão os detalhes desse projeto transformador. Duas das agendas, conforme mostra reportagem publicada nesta edição do Diário, estão previstas para acontecer na região, nos dois primeiros meses do ano que vem. É preciso, pois, atender ao chamado.

Audiências públicas não são apenas uma formalidade burocrática, exigida pela legislação, mas um termômetro efetivo do que pensa a sociedade sobre a proposta. Por meio de tais encontros, o governo pode medir o real interesse da comunidade pelo projeto, a depender do interesse que desperta. Ao comparecer, os cidadãos terão a oportunidade tanto de demonstrar apoio à Linha 20-Rosa quanto de esclarecer dúvidas, questionar pontos específicos e contribuir com sugestões construtivas. A transparência e o diálogo são fundamentais nesse processo, e a presença massiva da sociedade civil fortalecerá a legitimidade das decisões tomadas, impedindo qualquer recuo do governo do Estado.

A Linha 20-Rosa não é apenas um meio de transporte; é um investimento na qualidade de vida dos moradores do Grande ABC. Seu impacto se estende além das questões de mobilidade, abrangendo aspectos ambientais, econômicos e sociais. Portanto, é imperativo que a população esteja engajada e bem informada para garantir que o projeto atenda às necessidades e expectativas da comunidade. Quanto mais a sociedade civil participar do processo de discussão, menos o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) terá coragem de repetir o antecessor João Doria (sem partido), que rompeu o contrato para a execução da Linha 18-Bronze, adiando a realização do sonho da região de ter o Metrô.