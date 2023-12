São Bernardo FC anuncia contratação de Vitor Ricardo

O São Bernardo FC anunciou na quinta-feira a contratação do lateral-direito Vitor Ricardo, que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro deste ano com a Ferroviária de Araraquara.

O jogador de 23 anos tem passagens nas categorias de base do Flamengo e do Palmeiras, além de ter atuado profissionalmente pelo Fortaleza, além da equipe do Interior de São Paulo.

“A expectativa aqui no São Bernardo é muito grande. Estou muito feliz pela oportunidade de disputar o Paulistão por uma equipe organizada e estruturada como o São Bernardo. Um grande campeonato em um clube que vem fazendo bons trabalhos nos deixa com a expectativa muito alta”, declarou o novo reforço do Tigre.

Vitor, que já treina normalmente com o elenco em Atibaia, aproveitou o anúncio oficial por parte do clube para falar sobre as suas características em campo.

“Sou um lateral que ajuda na defesa, mas que gosta de atacar e pisar bastante na área do adversário. O que tenho a dizer para o torcedor é que da minha parte não vai faltar dedicação e trabalho para ajudar nossa equipe a buscar os objetivos neste Paulistão”, declarou.

Vitor Ricardo é mais uma contratação do São Bernardo para a temporada 2024. O Tigre já tinha anunciado os zagueiro João Ramos e Rafael Foster; o volante Lucas Lima, emprestado pelo CRB; os atacante Jhoninha, que estava no União São João; e Matheus Martins, que veio do Sampaio Corrêa, entre outros. O clube também renovou os contratos com o técnico Márcio Zanardi, com o zagueiro Helder, o atacante Hugo Sanches, o goleiro Alex Alves e o capitão Rodrigo Souza.