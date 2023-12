Filippi lidera a corrida pela Prefeitura de Diadema, diz pesquisa

Pré-candidato à reeleição em outubro de 2024, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) lidera a disputa pelo Paço de Diadema em levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas, a pedido do Diário, entre os dias 20 e 22 de dezembro. O petista aparece em primeiro lugar nos dois cenários propostos pelo instituto. Em ambos, o oponente mais competitivo é Taka Yamauchi (MDB).

No primeiro cenário estimulado, quando o pesquisador apresenta os nomes de todos os candidatos, 31,4% dos entrevistados disseram que votariam em Filippi caso a eleição fosse hoje. Taka aparece com 19,8%. Na sequência, vêm Márcio da Farmácia (Podemos), com 12,1%, Lauro Michels (PV), com 9,6%, Vaguinho do Conselho (sem partido), com 2%, e Gesiel Duarte (Republicanos), com 1%.

Além disso, 16,3% dos eleitores ouvidos revelaram que não escolheriam nenhum dos candidatos, votariam em branco ou anulariam. Não souberam ou não quiseram responder 7,8% dos entrevistados. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Filippi também lidera o cenário 2, com menos concorrentes e o mais próximo da realidade eleitoral. Neste caso, tem 32,8% das intenções de voto, seguido de Taka (23%), Márcio da Farmácia (16%) e Gesiel Duarte (1,5%). Nesta situação, 17,6% disseram que não escolheriam nenhum deles, votariam em branco ou anulariam. Nove por cento não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

O atual prefeito de Diadema também leva vantagem na consulta espontânea, quando os eleitores são instados a responder a pergunta sobre em quem votariam se a eleição fosse hoje, mas não são apresentados a nenhum nome. Filippi aparece com 12,7% e Taka tem 5,1%. Também foram citados Márcio da Farmácia (0,5%), Lauro Michels (0,3%), Pablo Marçal (0,3%), Vaguinho do Conselho (0,3%) e outros nomes, que, juntos, somaram 0,7%. Não souberam ou não quiseram responder, 70,8% dos ouvidos. Disseram que não vão votar em ninguém, vão votar em branco ou anular 9,3%.

Os pesquisadores do instituto Paraná também mediram a rejeição dos pré-candidatos, questionando os entrevistados sobre em qual dos nomes apresentados eles não votariam de jeito nenhum se o pleito fosse hoje. Lauro Michels, que já foi prefeito de Diadema por dois mandatos consecutivos, entre 2013 e 2020, liderou as respostas, com 33,3%.

O atual prefeito aparece na segunda posição entre os pré-candidatos mais rejeitados, com 26,8% das menções. Na sequência, vêm Vaguinho do Conselho (14,7%), Márcio da Farmácia (14,1%), Taka Yamauchi (12,4%) e Gesiel Duarte (11,9%). Seis por cento dos entrevistados disseram que poderiam votar em todos eles e 21,9% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa mostra que, se fosse hoje, a eleição em Diadema seria definida em dois turnos, pois nenhum dos candidatos somaria 50% dos votos válidos mais um, condição para definir o pleito na primeira volta. O instituto consultou 612 diademenses com 16 anos ou mais entre os dias 20 e 22 de dezembro. O grau de confiança nos resultados é de 95%.

Administração do atual prefeito é aprovada por 51,3% da população