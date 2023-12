Ingrid Guimarães comenta parceria com Tatá Werneck em Minha Irmã e Eu: - Ela é uma gênia

No próximo dia 28 de dezembro, o público poderá acompanhar o filme Minha Irmã e Eu em todas as telas do cinema. Estrelado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, a produção conta a história de duas irmãs que se reencontram após o sumiço da mãe.

Nesta quinta-feira, dia 21, Ingrid participou do Encontro com Patrícia Poeta e falou um pouco sobre sua parceira de cena. Com um sorrisão no rosto, a atriz foi só elogios à Tatá.

- Já fizemos alguns filmes juntas e já queríamos fazer um filme para dividir o protagonismo e pensamos em irmãs, que é um assunto pouco explorado no cinema e as pessoas querem ver relações familiares, contou.

Sobre a Tatá ela disse:

- Ela é a rainha do improviso, é uma gênia e construímos juntas essa história. É um encontro de mulheres de sucesso. É emocionante e gera identificação.

Homenagem da filha

Ainda durante o programa, Ingrid foi surpreendida com uma mensagem de carinho da filha Clara.

- Queria te dizer o quanto eu te amo, você é a pessoa mais importante do mundo pra mim. Eu não sei o que eu faria sem você ao meu lado. Tenho muito orgulho de você e das suas conquistas. Espero que um dia eu possa ser igual você.