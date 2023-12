Bob Burnquist vem a Sto.André para doar pista ao Pq. da Juventude

O Instituto Skate Cuida, idealizado pela lenda mundial Bob Burnquist, doará na quarta-feira (20), em parceria com a Funarte (Fundação Nacional de Arte), uma mini rampa para o Parque da Juventude, em Santo André. Bob Burnquist, maior medalhista da história do X Games, estará presente no evento, junto com o atual campeão mundial de skate, Giovanni Vianna, e de Raicca Ventura, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

“A ideia de doar a pista é para dar mais oportunidades, porque quem sabe agora, com uma pista melhor, não sai outro campeão mundial ou outra medalhista do Pan-Americano? Tanto o Giovanni quanto a Raicca, que são daqui, estão na corrida olímpica para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Eles têm muita chance de subir no pódio, e todos precisam de mais incentivo”, observa Bob.

O evento será aberto ao público e acontecerá a partir das 15h. O Parque da Juventude fica na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, s/n, no Jardim Ipanema.

A última vez que Bob Burnquist esteve na região foi em 2015, quando participou de um lançamento de um tênis no Grand Plaza Shopping.