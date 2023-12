Paraná Pesquisa: Boulos e Nunes polarizam disputa em SP

Pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) lidera a disputa à prefeitura de São Paulo na eleição do ano que vem com 31,1% das intenções de voto, que lhe dão 5,7 pontos percentuais de vantagem sobre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que vai tentar a reeleição e aparece com 25,4%. O psolista está à frente também em outro cenário do primeiro turno, mas atrás do emedebista no segundo.



O primeiro cenário apresentado ao eleitor na pesquisa estimulada traz ainda a deputada federal Tabata Amaral (PSB), que tem 8,9% das intenções de voto e aparece em terceiro, seguida de perto pelo também parlamentar federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL), com 8,3%. Os nomes de Kim Kataguiri (União Brasil – 5,4%), Maria Helena (Novo – 3,1%) e Marcos Vinholi (PSDB – 0,6%) fazem parte da lista. O quesito nenhum, branco e nulo soma 12% e não sabe/não respondeu, 5,3%



Na relação do segundo cenário não constam os nomes de Salles e Vinholi, o que favorece a performance do atual prefeito, já que a vantagem de Boulos cai para apenas 3,3 pontos – 32,4% a 29,1%. Como a margem de erro para mais ou menos é de 3,1%, eles estariam tecnicamente empatados. Entre os outros nomes apresentados, Tabata segue em terceiro (9,2%), seguida por Kim (6,4%) e Marina Helena (3,9%). Nenhum, branco e nulo soma 13,5% e não sabe/não respondeu, 5,5%.



O levantamento do Paraná Pesquisas também apresentou ao eleitor uma eventual disputa de segundo turno entre Boulos e Nunes. Nesta etapa, o atual prefeito inverte os resultados de dois cenários de primeiro turno e assume a condição de favorito, com 41,3% das intenções de voto, ante 39,8% do pré-candidato do Psol. Nenhum, branco e nulo soma 13,7% e não sabe/não respondeu, 5,3%.



A atual gestão da prefeitura é avaliada como ótima ou boa por 33,2% dos paulistanos, enquanto 35% a consideram regular, 30% acham ruim ou péssima e 1,6% não soube responder ou preferiu não opinar. A pesquisa ouviu 1.046 eleitores entre os dias 6 e 9 de dezembro e registrada sob o número 3122/23.