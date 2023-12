Hiato social

Insensível aos apelos de familiares de alunos atendidos pela escola da instituição, que se mobilizavam pela manutenção do serviço, o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), enviou à Câmara projeto para extinguir a Fundação Municipal Anne Sullivan, criada em 1977 com a finalidade de zelar por crianças e jovens com deficiência física e intelectual, em níveis moderado e severo. A proposta do tucano é profundamente preocupante e merece o mais veemente repúdio. Ao longo dos anos, a autarquia construiu histórico de realizações notáveis, proporcionando oportunidades de educação e desenvolvimento para aqueles que, de outra forma, poderiam ser marginalizados.

A extinção da Fundação Anne Sullivan representará retrocesso inaceitável na política municipal de inclusão. Os resultados excelentes obtidos ao longo das décadas são testemunho do compromisso e eficácia da instituição na promoção de sociedade mais justa e igualitária. A proposta do prefeito não apenas desconsidera as necessidades fundamentais das crianças com deficiência, mas também ignora o impacto positivo que a Fundação exerceu na vida delas e de suas famílias. Entende-se que a diretriz educacional seja a de total inclusão desta importante parcela da sociedade nas chamadas escolas tradicionais, mas a manutenção da entidade poderia dar segurança às famílias no momento de transição.

É neste contexto que a sociedade certamente cobrará, de forma enfática, que os vereadores rejeitem o projeto de lei que visa extinguir a Fundação Anne Sullivan. É imperativo que os representantes do povo ajam em defesa dos direitos das crianças com deficiência e da continuidade de iniciativa tão vital para a comunidade. O compromisso com a inclusão e a igualdade deve prevalecer sobre qualquer consideração que ameace desmantelar uma instituição que se tornou um pilar essencial para a construção de uma sociedade mais justa e acessível. Se a Câmara aprovar o plano de Auricchio, estará contribuindo para a formação de hiato no tecido das políticas públicas pró-equidade em São Caetano.