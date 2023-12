Charge - 12 de dezembro de 2023

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), enviou à Câmara projeto para extinguir a Fumas (Fundação Municipal Anne Sullivan), criada em 1977. A instituição, que atendia crianças e jovens com deficiência, em níveis moderado e severo, teve as atividades suspensas oficialmente em maio deste ano, mas familiares de alunos da escola de educação básica relatam o fechamento da unidade desde o fim do ano passado.

O local que abrigava a Fundação vai dar lugar ao Complexo de Atenção à Pessoa Com Deficiência, voltado para a área da saúde. As obras já foram iniciadas, e o prédio da Fumas será colocado abaixo. Na entrada da unidade há um aviso informando a mudança de endereço da Anne Sullivan para a Rua São Carlos, no bairro Santa Paula.