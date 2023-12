Foto clicada por andreense em Cuba é selecionada em mostra

Fotógrafa e jornalista, especialista em direitos humanos, a são-bernardense radicada em Santo André Bruna Ramos da Fonte visitava Cuba pela segunda vez, em 2013, quando, depois de uma longa caminhada pelas ruas da capital, Havana, dobrou uma esquina e se deparou com um garoto que, por trás das grades de sua casa, observava o lento movimento de bicicletas e carros que desfilavam em frente aos seus olhos. Sensibilizada com o que via, mirou seu equipamento e clicou.

Intitulada Grades, a imagem foi selecionada para integrar a mostra internacional do 18º Prêmio Anual Spider em Fotografias em Preto e Branco na categoria Crianças do Mundo. “É uma façanha incrível ser selecionado entre os melhores dentre 6.193 trabalhos de 69 países recebidos neste ano”, disse o diretor de criação do prêmio, Basil O’Brien.

Registrada com a utilização de equipamentos Sony Alpha, a imagem é emblemática para Bruna. “Essa é uma fotografia muito especial, pois tem um simbolismo todo próprio que emerge do desencantamento que há na expressão dele. Para mim, a sua expressão reflete o sentimento da sociedade cubana, que há décadas vive presa detrás das pesadas grades do cruel embargo imposto pelos Estados Unidos há mais de seis décadas. À espera de mudanças que nunca chegam, os cubanos veem a vida passar de dentro dessa prisão”, relatou a profissional, que acaba de voltar de sua terceira viagem à Cuba.

Bruna explicou que, dez anos após fazer a fotografia, a conjuntura na nação caribenha só piorou – especialmente após a pandemia da Covid-19. “A falta de acesso a itens de primeira necessidade – como alimentos e medicação – deixou a população ainda mais vulnerável. E tem muitos itens que não há dinheiro que possa comprar, pois eles não estão chegando à ilha: as prateleiras dos mercados e das farmácias estão completamente vazias. Chegar e encontrar o país em uma situação de miséria ainda maior, foi algo muito triste.”

Jornalista vai lançar livro com a história da música contra as ditaduras latinas

Além de fotógrafa, Bruna Ramos da Fonte é uma das escritoras brasileiras que mais conhece música. Autora da biografia de Sidney Magal e da história da bossa nova, ela acaba de entregar para a Editora Rocco os originais de Apenas uma Latino-Americana: Em Busca da Voz Revolucionária da América Latina, cujo lançamento está previsto para março de 2024. O livro aborda a música de protesto contra as ditaduras da América Latina.

Bruna dedicou dez anos à coleta de informações e entrevistas – que inclui a médica Aleida Guevara, a filha de Che, o revolucionário que, ao lado de Fidel Castro, promoveu a revolução cubana. “É uma coleção de ensaios onde me utilizo da música de protesto, produzida desde o início do século XX, como ponto de partida para abordar diversos assuntos, como política, direitos humanos, desigualdade, guerras, pobreza”, detalhou.

Belchior, Violeta Parra, Thiago de Mello, Mercedes Sosa e Silvio Rodriguez são alguns dos personagens do livro, escrito em primeira pessoa.