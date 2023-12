Sto.André avança no plano de mobilidade sustentável

Santo André progride para efetivar o PlanMob (Plano de Mobilidade Urbana Sustentável) que visa aumentar a eficiência do deslocamento de veículos e de pedestres e garantir planejamento para o sistema viário até 2045. De autoria do Executivo da cidade, comandado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), o projeto de lei foi discutido e aprovado pela Câmara Municipal em duas votações, ocorridas na última quinta-feira.

Umas das pautas principais do projeto é melhorar o nível de sustentabilidade do trânsito de Santo André. Conforme a proposta, o Paço estabelece que a melhoria do sistema de transporte público do município será a principal meta dentro do plano.

“O plano estabelece diretrizes e metas até 2045, entre ax quais, é possível destacar a prioridade máxima ao transporte público coletivo no sistema viário e a melhoria da caminhabilidade do pedestre, garantindo acessibilidade universal. O plano possui extrema importância como ferramenta de planejamento à Prefeitura, uma vez que fornece as informações das ações a serem desenvolvidas e orienta a destinação de recursos. O plano visa, através do desenvolvimento e incentivo da eletromobilidade, mobilidade ativa e transporte coletivo, diminuir as emissões de gases de efeito estufa”, afirmou o Secretário de Mobilidade Urbana, Donizeti Pereira.

Outro ponto importante da ação é aumentar a utilização de bicicletas no tráfego de Santo André. Para isso, o plano prevê o aumento da rede de ciclovias da cidade, completando 192 quilômetros de extensão até o fim de 2045. Além da ampliação do trajeto, a Prefeitura planeja novas estruturas por todo o território, como implantar bicicletários nos terminais de ônibus e nas estações dos metroferroviários.

Junto ao PlanMob, a administração também desenvolve o Plano para a Mobilidade Segura e Inclusiva. De acordo com Donizeti Pereira, esse segmento visa maior segurança viária e inclusão social da população. “Objetiva a implantação de um sistema de transporte moderno e a diminuição de 50% das mortes em sinistros em todos os modos de transporte até 2030”, disse.