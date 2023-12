Funcionários da Propav prometem passeata contra as 459 demissões

Os funcionários da Propav Construção e Montagem realizam hoje pela manhã manifestação na portaria da Recap (Refinaria Capuava), em Mauá. Na terça-feira, a empresa, que presta serviços para a Petrobras, demitiu todos os 459 funcionários que atuavam no local.

Hoje, eles prometem sair do estacionamento da Recap e seguir em passeata pela Avenida Alberto Soares Sampaio, em Mauá.

Os trabalhadores estão revoltados porque a Propav anunciou os desligamentos e propôs o parcelamento dos direitos trabalhistas. Eles já estavam em greve desde a semana anterior.

Em reunião entre a empresa e o Construmob (Sindicato da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), a Propav afirmou que as demissões ocorreram após rompimento de contrato com a Petrobras.